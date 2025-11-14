Por Agencias

Nogales, Sonora.- Tres casinos que operaban en la frontera de Sonora con Arizona fueron sancionados por autoridades de la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, luego de que el gobierno de Estados Unidos difundiera una lista que acusa a dichos establecimientos presuntamente de ser utilizados para lavar dinero del Cártel de Sinaloa, como parte de una investigación internacional que alcanzó a negocios en México, Canadá y Europa. En el estado, los inmuebles señalados son Emine Casino, en San Luis Río Colorado; Midas Casino, en Agua Prieta; y Casino Palermo, en Nogales.

Tras la publicación de la lista, varios casinos recibieron documentos para cerrar sus puertas de manera abrupta. Trabajadores del casino Palermo de Nogales, Sonora relataron que personal administrativo les ordenó desalojar el edificio sin previo aviso, ni información sobre su situación laboral. Fueron ellos mismos quienes colocaron en los accesos hojas membretadas con el logotipo de la Secretaría de Gobernación y la Dirección General de Juegos y Sorteos.

De acuerdo con empleados consultados, no se observó presencia de autoridades federales durante el cierre. Explicaron que, tras ser sacados de sus áreas de trabajo, no recibieron instrucciones sobre el procedimiento a seguir ni se les garantizó el pago correspondiente al día. Minutos después, agentes de la Policía Municipal llegaron únicamente para supervisar que no se registraran daños al inmueble.

La tarde de este jueves, unos 18 empleados del casino Palermo de Nogales, se presentaron en las afueras de las instalaciones para exigir a los gerentes y propietarios una explicación o actualización de su situación laboral con la empresa, señalaron que dicha sorpresa alcanzó también a los clientes habituales, quienes llegaron sin saber que la casa de apuestas había sido clausurada. El inmueble permaneció con las puertas cerradas y sin información oficial visible para el público.

El cierre del Palermo ocurrió horas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra una red dirigida por la familia Hysa, de origen albanés, a la que se atribuyen operaciones de lavado de dinero a gran escala. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) identificaron al menos 10 casinos en México presuntamente vinculados con el esquema financiero ilícito.

FinCEN informó que, en coordinación con el Gobierno de México, los sitios fueron catalogados como focos de alto riesgo debido a transferencias sospechosas, esquemas de apuesta estructurada y movimientos de capital considerados inconsistentes con operaciones comerciales regulares. La dependencia estadounidense señaló que estas investigaciones forman parte de una acción conjunta para frenar el financiamiento ilícito de organizaciones criminales.

Además de Sonora, los operativos y cierres de casinos se replicaron en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Hasta el momento, autoridades mexicanas no han detallado los procedimientos administrativos aplicados en cada establecimiento ni la situación laboral de los trabajadores afectados. (Cristina Gómez Lima/La Jornada).