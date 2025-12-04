Por Agencias

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que asistirá al sorteo del campeonato Mundial de futbol que se realizará este viernes en Washington. “Es un evento muy corto”, pero es importante que participaran el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y ella. “Es un momento muy corto pero es un buen momento para estar los tres dando una imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue vigente”.

Dijo que aún no está definido si sostendrá un encuentro personal con Trump, pero en su caso, de concretarse, sería muy breve.

La Presidenta informó que habló con el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación, Gianni Infantino, para conocer los detalles de su participación que será muy breve, para sacar la pelota que corresponde a México para determinar el grupo al que le corresponderá nuestro país y lo mismo en el caso de Trump y Carney. Posteriormente ya se realizará el resto del sorteo.

Mencionó que la Secretaría de Relaciones Exteriores entró en contacto con funcionarios del Departamento de Estado, quienes comentaron que a Trump le daría mucho gusto la visita de Sheinbaum a Washington.