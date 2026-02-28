Por Agencias

Washington.- El Consejo de Seguridad de ⁠la ONU se reunirá hoy sábado después ⁠de ⁠que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, sumiendo a Oriente Medio en un nuevo conflicto.

Diplomáticos de la ONU dijeron que el organismo, compuesto por 15 miembros, se reunirá por la tarde en Nueva York. La reunión estará presidida por ⁠Gran Bretaña, que este ​mes preside el Consejo.

La ⁠misión de Rusia ante la ONU dijo que con China solicitaron una reunión de emergencia «en relación con el ‌acto de ‌agresión armada provocado por parte de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de ​Irán».

Según la misión, Francia, Bahréin y Colombia ​también solicitaron la reunión.

«Durante ​la reunión del Consejo de ‌Seguridad, exigiremos a Estados Unidos e Israel que cesen inmediatamente sus acciones ilegales y escalatorias y emprendan el camino hacia una solución política y diplomática», dijo la declaración rusa.

Un diplomático de la ONU dijo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tiene previsto intervenir en la sesión del Consejo de Seguridad.

El ‌sábado por la mañana, Guterres emitió un comunicado en ⁠el que condenaba la escalada militar en Oriente Medio y afirmaba que «el uso de la fuerza por ⁠parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior represalia de Irán en toda la región, socavan la paz y la ​seguridad internacionales». (Reuters).