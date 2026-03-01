Por Agencias

Washington.- El senador demócrata Bernie Sanders criticó al presidente Donald Trump, y lo acusó de haber desatado, en colaboración con el primer ministro israelí y prófugo de la justicia, Benjamín Netanyahu, un conflicto armado contra Irán al que calificó como “ilegal, premeditado e inconstitucional”.

“El presidente Trump, junto con su aliado israelí de extrema derecha, Benjamin Netanyahu, ha iniciado una guerra ilegal, premeditada e inconstitucional. Trágicamente, Trump está arriesgando vidas y riquezas estadunidenses para cumplir la ambición de Netanyahu, que ha perdurado durante décadas, de arrastrar a Estados Unidos a un conflicto armado con Irán”, declaró en un comunicado este sábado.

“La Constitución estadunidense es clara: es el Congreso quien declara la guerra, no un presidente que actúa unilateralmente. El Senado debe reunirse de inmediato y votar sobre una Resolución de Poderes de Guerra pendiente, que apoyaré firmemente”, sentenció.

El senador advirtió que este ataque “aumentará la inestabilidad en un mundo ya de por sí peligroso. Si Estados Unidos e Israel pueden lanzar un ataque contra una nación soberana, cualquier otro país también puede hacerlo. La fuerza no justifica. Genera anarquía internacional, muerte, destrucción y miseria humana”. (Agencias).