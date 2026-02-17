Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAF), Alejandro Águila Argüelles, aclaró que las preinscripciones escolares no tienen ningún fin recaudatorio, sino que son un mecanismo estadístico para medir la demanda de matrícula y para planear la contratación de maestros en todo el país.

Señaló que cada año se repite la misma historia en todas las escuelas donde se disfraza el cobro de cuotas escolares como aportaciones voluntarias y es algo que la autoridad lo sabe y lo permite, pero lamentablemente son pocos los padres de familia que se atreven a denunciar por temor a que sus hijos queden fuera.

“El objetivo es saber de qué tamaño es la demanda y cuántos maestros hacen falta de acuerdo con las preinscripciones. Para otra cosa no son y no tienen por qué cobrar un centavo, porque es un servicio gratuito y de estadística”, subrayó.

Águila Argüelles explicó que el problema real es la falta de plazas docentes, que en muchos estados se reparten entre “cuates” y no se destinan a cubrir las necesidades frente a grupo.

Citó solo como ejemplo lo que está ocurriendo en el estado de Puebla, donde el titular de la Educación favoreció a sus amigos ingresándolos a la nómina magisterial mientras que en las aulas siguen haciendo falta maestros, situación que se repite en muchas entidades del país.

“Ahorita en Puebla el secretario de Educación que llegó metió a muchos cuates a trabajar, pero maestros no hay frente a grupo, que lo que falta”, denunció.

El dirigente nacional de padres de familia insistió en que las preinscripciones son una herramienta indispensable para que las autoridades educativas dimensionen la inversión necesaria y atiendan la carencia de maestros. “No se trata de dinero, se trata de planeación”, enfatizó.