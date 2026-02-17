Por Agencias

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, rechazó de manera categórica los señalamientos contenidos en el libro Ni venganza, ni perdón, escrito por Julio Scherer Ibarra en coautoría con Jorge Fernández Menéndez, y exigió al ex consejero jurídico de la Presidencia una aclaración pública inmediata.

A través de sus redes sociales, el mandatario difundió una fotografía tomada el 13 de septiembre de 2021, durante su toma de protesta, en la que aparece junto a Julio Scherer, acompañada de un posicionamiento en el que negó haber recibido financiamiento ilícito en campaña o en cualquier otro momento de su trayectoria política.

“Ni ese día ni en ningún otro momento Julio Scherer me advirtió sobre la existencia, o siquiera sobre el riesgo de algún esquema de financiamiento ilícito relacionado con Sonora. Ambos sabemos que jamás he recibido ni un solo peso de procedencia ilícita”, afirmó.

En la publicación, los autores refieren presuntos financiamientos de campañas a la gubernatura y encuentros con Sergio Carmona. Ante ello, Durazo sostuvo que solicitó directamente a Scherer una precisión pública para dejar claro que no participó en ningún esquema irregular ni tuvo vínculo con los personajes mencionados.

Según su versión, el ex funcionario respondió en privado que se trataba de una “fe de erratas” relacionada con hechos de 2018, lo que permitiría deslindarlo; sin embargo, hasta ahora no se ha emitido ninguna rectificación formal. El gobernador advirtió que, aunque su nombre no aparece de forma explícita en el libro, la alusión a “Sonora” genera interpretaciones que podrían atribuirle hechos inexistentes.

“Como gobernador y por responsabilidad ante quienes me otorgaron su confianza, rechazo cualquier insinuación falsa, aunque sea indirecta”, señaló.

También lamentó que una relación de años se vea afectada por la falta de claridad y cuestionó públicamente: “¿Cuántas fe de erratas más harán falta para decir toda la verdad?”. (La Jornada)