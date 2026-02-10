Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) insiste cada año en que las cuotas escolares son voluntarias, en la práctica algunos planteles siguen condicionando la inscripción bajo la lógica de “paga o paga”.

El propio secretario, Miguel Ángel Valdez García, reconoció que la Constitución permite estas aportaciones, pero admitió que ya se han recibido seis denuncias formales por cobros obligatorios en escuelas de Matamoros y Reynosa durante el presente proceso de preinscripciones.

Valdez reiteró que las cuotas deben ser fijadas por las Sociedades de Padres de Familia y no por directores o supervisores, y que quienes no puedan cubrirlas tienen la alternativa de colaborar con horas de trabajo o servicios a la escuela.

De acuerdo con el funcionario, entre el 89 y 94% de los padres realizan la aportación sin problema, lo que deja en evidencia que la presión sigue presente en el proceso de inscripción.

Hizo énfasis en que la SET está abierta a recibir denuncias y que el próximo año se buscará digitalizar el proceso para evitar largas filas y agilizar trámites, pero no dijo cómo evitar que sigan los abusos en las cuotas escolares tomando en cuenta que la dependencia dispone de toda una estructura integrada por supervisores y jefes de sector que nadie sabe que es lo qué hacen para acabar con estos eternos problemas escolares.

Para garantizar la cobertura, Miguel Ángel Valdez confirmó que se entregará una nueva secundaria en Reynosa y se proyectan cinco bachilleratos y una universidad más en 2026, junto con la Universidad de Salud.