Por Blanca Esthela Hernández D.

Altamira, Tamaulipas. – Con el objetivo de garantizar que un mayor número de personas tenga acceso a la justicia y a un debido proceso de manera gratuita, la Directora General del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, Roxana Guerrero Galván, encabezó una jornada de visitas carcelarias en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, acción alineada con la visión humanista del Gobernador Américo Villarreal Anaya.

En estrecha coordinación con la directora del CEDES Altamira, Yolanda Garibay Castillo, y con el apoyo del equipo de la Coordinación Regional Tampico, se brindó atención jurídica integral a un total de 121 personas privadas de la libertad, de las cuales 18 fueron mujeres y 103 hombres, incluyendo dos nuevos peticionarios que recibieron por primera vez asesoría legal por parte del Instituto.

Durante la jornada se revisaron expedientes, se ofreció orientación legal personalizada y se reforzó el acompañamiento técnico de las y los defensores públicos, garantizando el respeto a los derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia.

“Nuestro compromiso es que ninguna persona se sienta sola frente al sistema de justicia. Estas jornadas nos permiten acercar la defensoría pública a quienes más la necesitan, garantizando un debido proceso, una defensa técnica adecuada y el respeto pleno a los derechos humanos, tal como lo ha instruido el gobernador Américo Villarreal Anaya”, expresó Guerrero Galván.

Como parte del impulso a la colaboración interinstitucional, la directora del CEDES, Yolanda Garibay Castillo, realizó un recorrido por las áreas audiovisuales del centro en compañía de Roxana Guerrero Galván y del equipo de defensores públicos. Durante esta visita, se estableció el uso del aula audiovisual para futuras diligencias y jornadas de trabajo, lo que contribuirá a optimizar los procesos legales y a fortalecer las condiciones del acompañamiento jurídico.