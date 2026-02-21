Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Registro Federal de Electores (RFE) anunció la creación de 58 nuevas secciones electorales en los distritos federales de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Ciudad Victoria, con el objetivo de disminuir la saturación poblacional y facilitar la instalación de casillas rumbo a las elecciones de 2027.

El titular del RFE, José de Jesús Arredondo Cortez, explicó que en algunas secciones el número de electores superaba los seis mil, lo que obligaba a instalar hasta diez casillas contiguas sin contar con espacios suficientes. “La idea es generar secciones más pequeñas que permitan organizar mejor la votación y garantizar el derecho ciudadano”.

El reseccionamiento se realiza en cumplimiento del artículo 147, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), y busca que cada sección tenga características que faciliten la emisión del voto.

Arredondo Cortez adelantó que se notificará de manera personalizada a los electores que resulten afectados por el cambio, y en algunos casos será necesario renovar la credencial de elector. “Si no lo hacen, se les informará en qué nueva casilla deberán votar con su credencial anterior”, aclaró.

El funcionario subrayó que la modificación de secciones no altera la conformación de los ocho distritos federales de Tamaulipas, pero sí responde al crecimiento poblacional en zonas donde antes había 700 u 800 ciudadanos y hoy se concentran miles debido a desarrollos inmobiliarios y otros factores.

Por último, reiteró que el objetivo es garantizar que cada ciudadano tenga un espacio adecuado para ejercer su voto en 2027, evitando la saturación y mejorando la logística electoral.