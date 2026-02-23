Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El subsecretario del Transporte en Tamaulipas, Armando Núñez Montelongo, reconoció que hasta hace poco los usuarios enfrentaban un verdadero “escenario de terror” al solicitar un servicio de plataforma como Didi y recibir vehículos distintos a los registrados, con choferes sin autorización oficial.

Durante el presente año, aseguró, las quejas prácticamente han desaparecido gracias a operativos constantes y a la disposición de los propios conductores para regularizarse. “En enero no tuvimos ni una sola queja de que llegara un carro distinto o un operador no registrado. Ese problema quedó solventado”, afirmó.

El funcionario recordó que en distintas partes del país se han registrado casos de jóvenes acosadas por choferes irregulares, lo que incrementó la preocupación en Tamaulipas. “No podemos permitir que usuarios aborden vehículos con vidrios oscuros y choferes desconocidos. Eso ya quedó atrás”, subrayó.

Núñez Montelongo explicó que se dio oportunidad a los operadores para cumplir con los requisitos sin sanciones inmediatas: no se les multó ni se inmovilizaron unidades, se les permitió pagar en parcialidades y se les exhortó a tramitar el tarjetón de operador. “Fuimos caminando de la mano con ellos y con los dueños de flotillas de hasta 50 vehículos”.

El funcionario advirtió que quienes aún pretendan prestar el servicio sin permiso enfrentarán sanciones: multas de hasta 40 UMAs, inmovilización de unidades y traslado al corralón. “Si tienes dinero para comprar un vehículo, guarda también lo que cuesta tu tarjetón. Es la única manera de evitar sanciones”, puntualizó.

Finalmente destacó que la participación ciudadana ha sido clave para reportar malos servicios y que la coordinación con los operadores ha permitido recuperar la confianza de los usuarios. “Hoy podemos decir que el transporte por plataforma en Tamaulipas está más seguro y regulado”, concluyó.