Por Redacción

Aldama, Tamaulipas.- Al implementar recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Santa Isabel del municipio de Aldama, personal de la Guardia Estatal visualizó un incendio en un terreno baldío.

Personas residentes del sector se encontraban tratando de sofocar el fuego, por lo que elementos de la Guardia Estatal notificaron al C5 para solicitar apoyo de las instituciones encargadas de realizar las maniobras.

Asimismo, para salvaguardar la integridad de la ciudadanía, elementos de esta corporación colaboraron mediante el uso de aspersores en la extinción del fuego.