Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Doña Claudia anunció que a principios de la semana entrante enviará la iniciativa de reforma electoral al Congreso de la Unión lo cual no garantiza ser aprobada, al menos como sugiere el Ejecutivo. Es decir, disminuyendo a cien los diputados pluris y recortando el financiamiento público a los partidos de forma tan considerable que ha despertado una verdadera rebelión, incluso entre los aliados Verde Ecologista y PT que al parecer están decididos a no respaldar la intención presidencial, según declaración de sus respectivos voceros Manuel Velazco y Alberto Anaya.

Conocidos los obstáculos impuestos por los partidos en cuestión, debemos hacernos a la idea de que la mentada “reforma” resultará puro cuento debido a que al final del camino triunfarán los intereses personales y de grupo que por tradición han condicionado el desarrollo político y democrático de la república. En este aspecto seguiremos en manos de negociantes aprovechados de la gran industria que significa vivir del presupuesto. Nota: quise escribir bandidos, malditos y diabólicos, pero me ganó el espíritu de la Semana Santa y sobre todo el recuerdo de aquel que buscando justicia y hermandad murió crucificado.

De manera que lo más probable es que sigamos soportando y quien sabe por cuánto tiempo, a esta peste personificada en los(as) que disfrazados(as) de redentores (as) sociales se llevan a los bolsillos el dinero arrebatado a un pueblo que a pesar de las experiencias espera alcanzar mejores niveles de sobrevivencia a la brevedad posible. ¡Cuánta nobleza que peca de ingenuidad!.

Usted dirá que con Morena en el poder las circunstancias son diferentes. Pudiera ser, aunque existen numerosas evidencias que obligan a desconfiar. Cierto es que La Jefa gobierna con el mejor de los propósitos y con ella algunos(as) convencidos de que por el bien de México primero los pobres, lamentablemente hay muchos(as) que bajo la sombra de su partido siguen haciendo lo que saben, es decir, robar, robar y robar sin excusa ni pretexto. Y ni modo que sea invento.

Respecto de citada “reforma” no creemos que llegue muy lejos, por lo tanto, se derrumban las expectativas de generaciones hartas de hipócritas, traidores y ladrones cuya habilidad les permite evadir cualquier posibilidad de cambio. Ahí están, cual aves de rapiña listos(as) para asaltar las nóminas oficiales. Son los y las cuya ambición no tiene límites. En los casos del Verde Ecologista y PT bastó la insinuación de reducir pluris y dinero contante y sonante para negar el apoyo cuando sea requerido en el Congreso de la Unión. “¡No pasará!” dicen los misérrimos al tiempo que le ponen signo de pesos al voto. ¡Jijos de su mal dormir!.

La realidad está a la vista del portador. Mentira vil que las citadas organizaciones busquen transformar a la nación como lo prometieron a la Señora Presidenta. Se trata, por el contrario, de sacar ventaja de la urgencia de cambio que exige la sociedad. En este sentido es una pena que el supremo gobierno dependa de la voracidad y falta de escrúpulos de los y las profesionales de la demagogia.

Señoras, señores, no habrá reforma electoral porque tampoco hay conciencia que obligue a cambiar las reglas. Y es que el neoliberalismo permanece a pesar de la parafernalia que pretende sepultarlo. Ni cómo negar que son los mismos actores de los tiempos idos con algunas excepciones que honran a la 4T es cierto, pero que de ninguna manera cumplen los sueños de una mayoría siempre utilizada para objetivos inconfesables.

Y mire lo que son las cosas. El PRIAN ni mete las manos porque sabe y entiende que la “reforma” como se concibió es imposible de aceptar ni por los propios “aliados” de Morena por la sencilla razón de que les toca donde más duele. Ahí donde lo metálico lo es todo y las palabras se convierten en viento, polvo, humo, cenizas, ¡qué sé yo!.

SUCEDE QUE

Radio Tamaulipas está en la posibilidad de convertirse en la mejor vía de comunicación entre la paisanada. Está siendo rescatada por Américo Villarreal Anaya y vienen los buenos tiempos después del abandono y casi extinción en manos de gobernantes irresponsables a los que nada, nadita de nada importó el palpitar de nuestra tierra ubicada a la margen del río. Es también la oportunidad de que el auditorio y próximos televidentes disfruten de programación digna y acorde al objetivo transformador de la entidad. Aplausos.

Y hasta la próxima.