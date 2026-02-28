Por Agencias

Ciudad de México.- En operativos llevados a cabo en el estado de Sinaloa, autoridades federales detuvieron a uno de los presuntos participantes en el atentado contra dos diputados locales de esa entidad, a seis miembros de una célula generadora de violencia en el municipio de Navolato y fue localizado y destruido una cultivo de amapola.

En un primer operativo, elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Jesús Emir Bazoco Peraza, El Compa Güero y/o Radio 13, operador del Cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”, responsable de la agresión por disparos de arma de fuego contra dos diputados, en Culiacán, Sinaloa, el 28 de enero del presente año, informaron integrantes del Gabinete de Seguridad.

A ese respecto, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch anunció a través de su cuenta de «X» la captura de un hombre, del cual no se ha dado a conocer su identidad y que habría participado en la agresión a los dos legisladores locales y miembros del partido Movimiento Ciudadano (MC), Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, quien perdió un ojo, y Sergio Torres Félix, quien se encuentra grave, fueron atacados a balazos mientras circulaban por la avenida Paseo Niños Héroes, tras salir del Congreso del estado

«En una acción encabezada por @Defensamx1, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, fue detenido uno de los responsables del cobarde ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

«Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables y garantizar que este crimen no quede impune como lo instruyó la Presidenta @Claudiashein».

En otras acciones el día de ayer en Navolato, Sinaloa @SEMAR_mx detuvo una célula generadora de violencia en la zona deteniendo a 6 personas asegurándoles 9 armas largas, equipo táctico, y 3 vehículos con reporte de robo.

En Culiacán personal de @SSPCMexico detuvo a 3 personas más con 3 armas largas y equipo táctico.

«La @sspsinaloa1 detuvo a 6 integrantes más con 8 armas más. Resultado el día de ayer en Sinaloa, 16 integrantes del crimen organizando relacionados con violencia en la entidad», indicó el funcionario.

Por otra parte elementos de la Semar localizaron y erradicaron en el municipio de Cruz de Elota, un plantío con aproximadamente 100 metros de largo por 50 metros de ancho, dando se cultivaban aproximado de 20 mil plantas, con un peso estimado de 4 mil kilogramos. (Gustavo Castillo/La Jornada).