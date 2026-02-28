Por Agencias/Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jesús “N” por su probable participación en delitos relacionados con la portación de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Jesús “N”, El Compa Güero, es presunto integrante del cártel de Sinaloa y fue detenido luego del ataque contra dos diputados de Movimiento Ciudadano ocurrido en Culiacán, Sinaloa, el 28 de enero del presente año.

En un comunicado difundido este viernes, la institución informó que la captura se llevó a cabo en Culiacán, Sinaloa, como resultado de trabajos coordinados del Gabinete de Seguridad del gobierno federal. En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, en colaboración con la propia FGR.

De acuerdo con la información oficial, al realizar labores de investigación, prevención y vigilancia, los elementos detuvieron a la persona y, tras una revisión, aseguraron “un arma tipo fusil, cartuchos, un cargador, clorhidrato de metanfetamina, así como teléfonos celulares y el vehículo en el que viajaba”.

Posteriormente, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, presentó los datos de prueba ante el juez de control, quien determinó la vinculación a proceso. Además, se impuso la medida de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, y se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La FGR puntualizó que “a la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”, en apego al principio de presunción de inocencia. (Redacción).