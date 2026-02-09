Por Agencias

Zapopan, Jalisco.- En un dramático partido que se extendió hasta las 10 entradas, los Charros de Jalisco, identificados como México Rojo, se convirtieron en los campeones de la Serie del Caribe 2026 al vencer 12-11 a los Tomateros de Culiacán (México Verde) en el estadio Panamericano de Zapopan.

Una década después levantar su último trofeo, México volvió a coronarse y esta vez, en casa. Los tapatíos, dirigidos por Benjamín Gil, le repitieron la dosis a los pupilos de Lorenzo Bundy, a quienes también vencieron en la final de la Liga del Pacífico hace un par de semanas.

El partido parecía encaminado a una victoria de los jaliscienses en la cuarta entrada con la pizarra 9-1 a su favor. Sin embargo, los Tomateros no bajaron los brazos y con una sublime actuación de Víctor La Chule Mendoza, empataron a 10 el marcador para obligar a extra innings. En la definición, Charros fue mejor y al cierre de la décima, un wild pitch les dio el título.

El partido tuvo tintes históricos. En la tercera entrada, Michael Wielansky, de Charros, se convirtió en el mexicano con más imparables en una sola Serie con 14. Además, empató la marca de más hits en la competencia.

Benjamín Gil, mánager de los tapatíos, tuvo una noche inolvidable al ser apenas el segundo tricolor en ganar la competencia como entrenador y como jugador. Antes que él lo consiguió Francisco Paquín Estrada, como receptor de Águilas de Mexicali en 1986 y como mánager de Tomateros de Culiacán en 1996 y 2002.

La última vez que un equipo mexicano levantó el trofeo fue el 7 de febrero de 2016 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, República Dominicana, cuando los Venados derrotaron 5-4 a los Tigres de Aragua para adjudicarse de manera invicta su segunda corona en una serie del Caribe. México ocupa el tercer lugar entre los países con más títulos de la Serie (10). Los primeros dos sitios los ocupan República Dominicana con 23 y Puerto Rico con 16. Originalmente, la competencia se disputaría en Venezuela, pero la delicada situación política del país obligó al cambio de sede. Tras la decisión, el equipo vinotinto decidió no participar en Guadalajara por lo que México decidió competir con dos equipos para completar los cinco necesarios.

La próxima edición del torneo caribeño se disputará en Hermosillo. Después de 14 años, la capital de Sonora volverá a albergar la justa, la séptima en su historia. La primera edición se celebró en 1974, en el histórico Estadio Héctor Espino, donde los Criollos de Caguas, de Puerto Rico, se proclamaron campeones. La más reciente fue en 2013, cuando los Yaquis de Ciudad Obregón conquistaron el título caribeño al vencer a los Leones del Escogidom de República Dominicana.