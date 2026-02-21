Por Agencias

Saltillo, Coahuila.- Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo hospital de Especialidades de Saltillo, la presidenta Claudia Sheinbaum rompió el protocolo para bajar del estrado y dirigirse a un grupo de personas que con pancartas pedían justicia para sus familiares desaparecidos: “de madre a madre, encuentre a nuestros hijos”.

La mandatario vio a la distancia la pancarta que estaba hacia la mitad de donde estaban los asistentes. Mientras el director del IMSS, Zoé Robledo, describía cómo se tiene proyectado el nuevo hospital, Sheinbaum Pardo se encaminó hacia la gente que demandaba justicia, seguido del gobernador de extracción priísta, Manolo Jiménez para dialogar algunos minutos con ellos

Mientras esto ocurría, una parte de la gente gritaba a favor de Sheinbaum y otros aclamaban al gobernador del estado. Más tarde, María Eugenia Arriaga, de un colectivo de familiares de desaparecidos explicó que le pidieron esclarecer el fallecimiento de quien había encabezado la agrupación, Blanca Isabela Martínez, quien murió presuntamente por negligencia médica en una operación que tuvo complicaciones. (Alonso Urrutia/La Jornada).