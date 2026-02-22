Por Agencias

Florida.- Los Cardenales de San Luis firmaron al infielder mexicano, Ramón Urías, seleccionado nacional para el Clásico Mundial de Beisbol, con un contrato de un año con una opción mutua para 2027, anunció el equipo este sábado.

Urías, de 31 años, jugó la mayor parte de su carrera con los Orioles de Baltimore antes de ser traspasado a los Astros de Houston a mitad de la temporada pasada. Entre ambos equipos, bateó para .241 con 11 jonrones y 44 carreras impulsadas en 2025.

Urías tuvo su mejor temporada en 2022, cuando conectó 16 jonrones y ganó un Guante de Oro en la tercera base, que es su posición principal. También tiene experiencia en la segunda base, el campocorto y la primera base.

Por su parte, el astro, Shohei Ohtani, tiene previsto disputar un par de partidos de la Liga del Cactus con los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo, antes de dejar el desierto para unirse a Japón para el Clásico Mundial en su sexta edición que se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo próximos. (Ap).