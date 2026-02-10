Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya estuvo en este arranque de semana en instalaciones de la UAT, campus Victoria, realizando la ceremonia de honores a la bandera.

Expresó el gobernador Américo Villarreal: «Felicito mucho al rector Dámaso Anaya, que está dirigiendo con tino a esta gran Universidad Autónoma de Tamaulipas, que ahora, como vemos, los recursos alcanzan para hacer muchas cosas. Primero, porque existe una comunión entre el gobierno y la Universidad, y se entregan los recursos que son propios para la formación profesional a su plenitud».

«Así que enhorabuena, eligieron muy bien a su rector, felicidades universitarios», dijo Américo Villarreal.

Vale decir que el gobernador Dr. Américo Villarreal reflexionó sobre los retos que enfrenta la educación ante el avance tecnológico y la necesidad de formar profesionistas con visión humanista, y capaces de responder a los cambios intensos del conocimiento.

El médico Dámaso tiene experiencia en la participación social, por ello ya se desempeñó como regidor por el partido MORENA en el ayuntamiento victorense. Y en el arranque del sexenio de Américo fue Secretario de Desarrollo Rural.

Ahora que es Rector de la UAT, la institución pasó, de acuerdo a «Mextudia» del lugar 48 al lugar 38 en calidad de un total de 200 universidades mexicanas evaluadas.

Con el médico Dámaso el número de becas ha pasado de 6 mil 500 a casi 13 mil becas.

Y aunque aún faltan como 20 meses para eso del proceso electoral, creo que el médico Dámaso tiene perfil para ser candidato a gobernador, en una eventual alianza de MORENA con los partidos MC, Verde y del Trabajo. Es mi reporte, Joaquín.

SECRETARIO DE EDUCACION, CLARO Y CONTUNDENTE

Les comparto que el doctor Miguel Ángel Valdez, secretario de Educación de Tamaulipas declaró contundente que ningún plantel educativo debe condicionar la inscripción por ningún motivo y que las llamadas cuotas escolares que se piden en las instituciones públicas son realmente aportaciones voluntarias.

Dijo que es recomendable que cada escuela fije una aportación voluntaria para los gastos que necesite la institución, pero que si el padre de familia no puede pagarla, no será condicionante para inscribir a sus hijas e hijos.

Anotó que entre el 89 y 94 por ciento de las madres y padres cubren sin problema estas cuotas voluntarias, sin embargo el restante de padres que no puede no debe quitársele el derecho de que sus hijos estudien.

MUERE EL PERIODISTA VICENTE GONZALEZ MARTINEZ

Este lunes trascendió la noticia del fallecimiento del periodista Vicente González Martínez, quien por varios años fue reportero de El Diario de Cd. Victoria. En los últimos años tras fundar una revista ejercía labor periodística en Soto La Marina.

Ya algunas instancias han expresado su solidaridad con sus hijos Brenda Nérida y Heberto González López. La última ocasión que saludamos a Vicente González fue en el evento que en ocasión del Día del Periodista ofreció el Gobernador Américo Villarreal.

Vale anotar que circula en redes un video de Vicente González, donde muy consternado dice que es periodista desde 1985, y se dirige en forma respetuosa pero firme a Zoé Robledo, director nacional del IMSS, y la presidenta Claudia Sheinbaum, para externarles su queja de que con padecimientos del corazón, ya en la sala de operaciones para hacerle una cirugía urgente a corazón abierto, «fui sacado de la sala de operaciones, sin que se me hiciera la cirugía, expulsado y prácticamente encuerado y sangrante. Tengo la salud quebrantada», expresa. Vicente González Martínez. En paz descanse. (NOS VEMOS.)

