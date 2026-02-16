Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Hugo Fonseca Reyes, explicó que el programa de becas operado en convenio con la Sección 30 del SNTE tendrá modificaciones este año, con el objetivo de dar mayor claridad al proceso y evitar excesos en la asignación de apoyos.

Fonseca detalló que la convocatoria será emitida por el sindicato hacia junio o julio, una vez concluido el ciclo escolar, y que la selección de beneficiarios corresponde en un 80% a la Sección 30, mientras que la SET valida la documentación y emite los pagos.

Dijo que entre los cambios más relevantes se estableció un límite de dos beneficiarios por trabajador, además de un pago anual de 5 mil pesos por beca, que se entrega directamente al docente para que lo canalice a los estudiantes. También se fijaron topes en otras categorías de apoyo, con montos que no superan los 14 mil 999 pesos.

El funcionario aseguró que ahora el proceso es más riguroso y transparente, pues los pagos se realizan vía transferencia bancaria, evitando la entrega de cheques y posibles irregularidades.

“Antes no había tanta transparencia, tanta claridad, hoy se busca que el manejo sea más transparente y es un trabajo en conjunto que ha hecho la Secretaría con la Sección 30”, indicó.

El año pasado, el programa de becas fue objeto de críticas y señalamientos de presunto fraude, con acusaciones de adjudicaciones indebidas y manejo discrecional de recursos por parte de la Sección 30 y de la SET. Incluso se habló de denuncias ante la Fiscalía, General de Justicia del Estado pero no hubo sanciones ni avances visibles.

En este contexto, las nuevas reglas buscan dar certeza a los beneficiarios y evitar que se repitan prácticas cuestionadas.

Fonseca destacó que en el ciclo anterior se beneficiaron alrededor de 5 mil estudiantes y este año se espera mantener o incrementar esa cifra.