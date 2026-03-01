Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la detención de Jorge Yáñez Polo, quien se desempeñaba como contador personal del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

La aprehensión se realizó debido a su presunta participación en el delito de defraudación fiscal equiparada, con un monto aproximado de 28 millones de pesos.

Según la información oficial, Yáñez Polo habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en sus declaraciones fiscales correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, generando un perjuicio considerable al fisco federal.

De acuerdo con la indagatoria, esta persona, en sus declaraciones fiscales anuales relativas al pago del Impuesto Sobre la Renta, concernientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, posiblemente declaró ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, con lo que causó un perjuicio al fisco federal por aproximadamente 28 millones de pesos.

Su aprehensión se registró con la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en la ciudad de Querétaro, bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, y con la ejecución de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Posteriormente se puso a disposición de la autoridad judicial requirente con sede en el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México, para definir su situación jurídica.

A la persona mencionada en este comunicado FGR 113 se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, indicó la dependencia.