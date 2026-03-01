Por Agencias

Toluca, Estado de México.- El vigente campeón Toluca le propinó su segunda derrota consecutiva a Chivas tras vencerlo 2-0 y logró mantener su racha invicta, este sábado en uno de los duelos más atractivos de la jornada ocho del torneo Clausura 2026 de la Liga Mx, disputado en el estadio Nemesio Diez, donde la Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegó un fuerte operativo de seguridad con mil 76 elementos.

De esta manera, los Diablos Rojos sumaron 18 puntos y le arrebataron el liderato general al conjunto rojiblanco, que se quedó en la segunda posición con el mismo número de unidades, pero una menor diferencia de goles.

En un encuentro donde varios seleccionados nacionales tuvieron actividad, los escarlatas se adelantaron apenas al minuto 5, cuando el árbitro Óscar Mejía marcó un penal a su favor por una falta dentro del área de Richard Ledezma sobre el portugués Paulinho, la cual tuvo que ser revisada por el VAR.

El encargado de cobrar desde los once pasos fue Jesús Gallardo, quien clavó el balón junto al poste izquierdo para poner el 1-0 en la pizarra.

La anotación tempranera le dio confianza a los dirigidos por el argentino Antonio “Turco” Mohamed, que no tardaron en ampliar su ventaja, pues al minuto 16 lograron el 2-0 por conducto de Jorge Díaz, quien venció al portero rojiblanco Raúl “Tala” Rangel con un derechazo desde el centro del área, tras una asistencia de Paulinho.

Los rojiblancos no se dieron por vencidos y respondieron sólo unos instantes después, al 23, con un gol de cabeza de su delantero estrella, Armando “La Hormiga” González, pero éste fue anulado por posición adelantada.

Lo anterior no desanimó al equipo tapatío, comandado por el también argentino Gabriel Milito, pues superó nuevamente al arquero local, Luis García, al minuto 33 con otro testarazo de González, pero el árbitro volvió a invalidar la anotación por otro fuera de juego, lo cual desató la polémica.

Esta segunda acción fue revisada por el cuerpo arbitral con apoyo del Sistema de Fuera de Juego Semiautomático (SAOT) y tras varios minutos de suspenso se confirmó la posición adelantada, lo que generó fuertes reclamos por parte de los jugadores y el cuerpo técnico de los rojiblancos.

En la parte complementaria, ambos equipos tuvieron oportunidades claras de gol, pero ninguno pudo concretarlas y el marcador no se movió más, por lo que el bicampeón Toluca se quedó con el valioso triunfo.