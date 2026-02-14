Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Dos hombres señalados como presuntos responsables de al menos seis robos a tiendas de conveniencia fueron detenidos por personal del Grupo de Investigación de la Guardia Estatal en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT).

Durante la intervención se aseguraron chalecos y casco tácticos, así como dos armas largas y un arma corta, todas réplicas, las cuales presuntamente utilizaban para intimidar a empleados y cometer los delitos.

Los detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público a fin de dar seguimiento a las investigaciones.