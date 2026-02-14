Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el propósito de consolidar la formación académica y promover el talento científico en las nuevas generaciones, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) participa en la organización de la XXVI Olimpiada Nacional de Matemáticas en Tamaulipas, reafirmando su compromiso institucional con la calidad educativa y el impulso a la cultura del conocimiento.

La convocatoria de este certamen se emite de manera conjunta con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas y la Delegación de la olimpiada en Tamaulipas, y está dirigida a estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato.

Esta iniciativa busca estimular la creatividad, fortalecer el razonamiento lógico y detectar a los jóvenes con mayor aptitud matemática, quienes representarán con orgullo a Tamaulipas en la etapa nacional.

En ese contexto, la UAT es sede oficial del evento y, para la Etapa Ciudades, albergará actividades en siete de sus campus. Dicha etapa se realizará el 27 de febrero de 2026, a las 9:00 h, en las sedes universitarias de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Ciudad Victoria, Mante y Tampico.

Esta fase consistirá en un examen de respuesta corta, del cual se seleccionará un máximo de cuatro participantes por grado escolar con los mejores puntajes, quienes obtendrán su pase a la Etapa Estatal.

Podrán participar estudiantes inscritos en instituciones educativas oficiales o particulares de Tamaulipas durante el ciclo escolar 2025-2026, desde tercer grado de primaria hasta sexto semestre de bachillerato.

La Etapa Estatal se llevará a cabo el 13 de marzo de 2026, a las 9:00 h, en la Facultad de Comercio y Administración Victoria, para elegir los dos mejores puntajes por grado escolar para integrar la Selección Tamaulipas que competirá en la fase nacional a celebrarse en mayo, en Guadalajara, Jalisco.

La convocatoria y el registro de participantes está disponible en la página de Facebook de la Olimpiada Nacional de Matemáticas en Tamaulipas, con fecha de cierre el miércoles 25 de febrero, a las 18:00 h.