Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal de Género atendió un reporte de una niña extraviada en la colonia Veteranos de esta capital, logrando reunirla con su madre después de su localización.

Una mujer manifestó que se encontraba en el exterior de su domicilio cuando observó a la niña deambulando sin la supervisión de un adulto, por lo que decidió mantenerla bajo resguardo y solicitar apoyo.

Al arribar al lugar, los elementos de la Guardia Estatal de Género resguardaron a la menor, hasta que llegó la madre de la menor quien refirió que se encuentra enferma y que no se percató del momento en que su hija salió del domicilio.