Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- La diputada local morenista Candelaria Ochoa Ávalos, presentó dos denuncias en contra del gobernador Pablo Lemus Navarro por violencia política en razón de género por la difusión de un vídeo, en el cual el político de MC usó la imagen de la legisladora y la acusó de “querer cambiar el sexo a los niños” por el tema del reconocimiento de identidad a menores de edad, cuando el ordenamiento legal lo que marca es que solo bajo el obligado consentimiento paterno puedan cambiar nombre y género a binario en el registro civil.

“La denuncia es por el vídeo que realizó y fue difundido en muchos medios de comunicación, donde dice que yo quiero cambiarle el sexo a los niños de este estado. Miente. Ha aprovechado ese vídeo para realizar ataques personales e institucionales que van desde groserías hasta amenazas de muerte”, dijo Ochoa tras presentar la denuncia en el IEPC Jalisco y después, dijo, lo haría en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.

Desde 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de Jalisco adecuar la ley del registro civil para permitir el cambio de género y nombre en las actas de nacimiento a menores de edad con el consentimiento de sus progenitores o tutores, pero desde entonces ha habido una férrea oposición al “cambio de sexo” por los legisladores.

Lemus es uno de quienes han utilizado esa retórica de que en Jalisco se defienden los valores tradicionales de la familia y culpó a la izquierda radical, a Morena y en particular a la diputada Ochoa, de querer traer esas “ideologías” a donde “no lo vamos a permitir”.

La diputada guinda dijo que a partir de los señalamientos de Lemus contra su persona recibió “una serie de aproximadamente 11 mil mensajes negativos y amenazas de muerte, aproximadamente entre 25 y 30 amenazas de muerte”.

“Creo que lo que hace el gobernador es pasarse de la raya y lo que él está haciendo es uso de medios de comunicación y de otras redes sociales para estar atacando a una persona que él debería respetar; porque el gobernador tiene que pensar que lo que dice tan de manera frívola y superficial tiene impactos negativos en las personas”, dijo.

Durante la campaña a gobernador, en 2024, Lemus también fue denunciado por el mismo delito ante esas instancias por su adversarias del PRI, Laura Haro, y de Morena, Claudia Delgadillo, además de la propia Candelaria Ochoa, aunque fue exonerado. (Juan Carlos Partida/La Jornada).