Por Agencias

Altamira, Tamaulipas.- El juicio por feminicidio contra Karla “N”, señalada por la Fiscalía como presunta partícipe en el asesinato de Jessica Gabriela -embarazada de ocho meses- y de su hija, ocurrido el 27 de marzo de 2018, comenzó este lunes con la audiencia de apertura en la Ciudad Judicial de Altamira, sede del Poder Judicial de Tamaulipas.

De acuerdo con la acusación, Karla “N” habría sido la conductora del taxi que trasladó a la víctima hasta el domicilio de la colonia Nuevo Progreso, en Tampico, donde fue privada de la vida para extraerle a su bebé. El Ministerio Público la ubica como colaboradora en la ejecución del crimen.

Jessica de 20 años, se habría contactado con sus victimarios para concretar una compra de ropa para recién nacido. Días después, su cuerpo fue localizado debajo de una cama en el inmueble situado en la zona norte de Tampico.

Por estos hechos, otra de las implicadas, Cinthya Fátima, actualmente cumple una sentenciada de 85 años de prisión.

A casi ocho años del doble feminicidio, el proceso judicial ha registrado diferimientos y recursos de amparo que postergaron etapas clave.

La audiencia de este lunes se realizó tras varios aplazamientos. Alma Delia Hernández, madre de la víctima, afirmó que el caso ha estado marcado por retrasos.

“Lo único que queremos es justicia, porque ya van a cumplirse ocho años del asesinato de mi hija y de mi nieta. Ha sido muy difícil, es revivir todo todos los días”, declaró.

La familia también reclama la reaprehensión de Omar Enrique, quien fue liberado por resolución judicial durante el proceso.

“Esperamos que ahora sí se haga justicia, que lo vuelvan a detener y que este caso por fin se cierre”, sostuvo.

El tribunal continuará con el desahogo de pruebas en las siguientes audiencias, mientras el expediente permanece abierto, con una sentencia firme y otros imputados aún en proceso, como es el caso de Dolores Guadalupe, otra implicada a quien tampoco se le ha dictado sentencia y es hermana de Cynthia Fatima. (David Castellanos Terán/La Jornada).