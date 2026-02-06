Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Pleno Legislativo admitió la renuncia de Ángel Alejandro Hernández Rodríguez al cargo de Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira.

Derivado del análisis correspondiente, las la Legislatura 66 determinó que la designación recayera en la persona del mismo género que obtuvo el segundo lugar en el proceso de candidaturas, conforme a la normatividad aplicable.

En consecuencia, el Pleno Legislativo resolvió designar a Everardo Pérez Luna para ocupar la vacante, quien desempeñará el cargo hasta el 30 de septiembre de 2033.

Para tal efecto, el pleno del Congreso declaró solemne el apartado de la sesión, llevándose a cabo la toma de protesta del Everardo Pérez Luna, quien asumió formalmente el encargo.