Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- El Cruz Azul de Nicolás Larcamón ha encontrado un ritmo que pareciera casi imposible de contrarrestar al grado de que aún entre los errores tomó el liderato en la jornada ocho del torneo Clausura 2026 de la Liga Mx. El haber fallado un penal no afectó en lo más mínimo y sin complicaciones se impusieron como visitantes por 2-0 ante Monterrey.

Así, los celestes presumen una racha de siete partidos sin perder al tiempo que tomaron la cima con 19 unidades, apenas uno más que el bicampeón Toluca, mientras que los Rayados se quedaron estancados en el noveno escalón.

La oportunidad del gol llegó temprano para La Máquina, cuando el silbante marcó un penal a su favor. Sin embargo, José Paradela cayó en una pifia al fallar el disparo desde ellos once pasos. El yerro sólo provocaría que el equipo asumiera una responsabilidad para disputar a partir de ese momento un duelo casi perfecto.

La respuesta llegó casi de inmediato con un tanto de Rodolfo Rotondi (16) y después con un gol de Agustín Palavecino (61) para darle seguridad al plantel de Larcamón.

La polémica salpicó el duelo cuando Gabriel Toro Fernández sacudió las redes, pero el tanto fue anulado por el árbitro debido a que el esférico había salido del campo. Cerca del final reapareció el VAR para descartar un penal que reclamaban los Rayados.