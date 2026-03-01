Por Agencias

Zacatecas, Zacatecas.- En un fuerte operativo militar y policiaco, efectuado en el municipio zacatecano de Nochistlán de Mejía, encabezado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como por la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, 18 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron detenidos y trasladados a la capital del estado.

El operativo y traslado se ejecutó la tarde del viernes 27 de febrero, y apenas este sábado 28 de febrero se informó de la actuación de las autoridades, para detener y desarticular a la que se considera una célula criminal importante del CJNG, que operaba en la región de los Altos de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, al igual que por lo menos vehículos –algunos de lujo, tipo racer-, así como armamento de distintas características y droga, incautados.

Específicamente, trascendió que el operativo tenía como objetivo principal la ubicación y captura de Gerardo González Ramírez, alias “El Geras”, líder de esa célula criminal del CJNG, señalado entre otros hechos, como responsable del ataque a la base regional de la Guardia Nacional, en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, la semana pasada, en una acción delincuencial donde murió un elemento castrense y dos más resultaron heridos.

Entre los 18 detenidos, hay 15 hombres y 3 mujeres, entre ellos, estaría el “segundo al mando”, del citado “El Geras”, así como la pareja sentimental de éste, pero no el líder de esa célula criminal. Nochistlán de Mejía se ubica geográficamente 221 kilómetros al sureste de la ciudad de Zacatecas, entre las localidades jaliscienses de Teocaltiche y Yahualica de González Gallo.

Cristian Paúl Camacho Osnaya, titular de la FGJEZ, declaró escuetamente en entrevista con medios locales, que en el operativo conjunto entre autoridades locales y federales, también participaron integrantes de la Unidad Nacional de Operaciones Tácticas (UNO), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como del Centro Nacional de Inteligencia.

En el operativo de Nochistlán, “fueron varias acciones, la situación está totalmente controlada, no hubo ninguna reacción (violenta del grupo delincuencial), fue un despliegue operativo muy estratégico, en zonas y puntos estratégicos para que no se fuera a vulnerar a la ciudadanía”.

“Se logró la detención de 18 personas, el aseguramiento de diversas armas de fuego, más de 500 dosis de droga, equipo táctico, y se logró el aseguramiento de diversos inmuebles. En los próximos días estaremos dando a conocer los avances, y también el estatus procesal que guarda el caso”.

Camacho Osnaya también expuso que este fin de semana, el grupo de coordinación conjunto, de fuerzas locales y federales, “tenemos despliegues operativos en todo el estado de Zacatecas, simultáneos en la zona norte, en la zona centro, y en la zona sur del estado, hay operativos en este momento en los municipios de Villanueva y Tlaltenango”.

El fiscal zacatecano confirmó que los detenidos “son del mismo grupo delictivo, el objetivo era un líder regional del CJNG (“El Geras”, que no fue detenido), que opera en la región de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes, y se logró desarticular una esfera importante de esta organización con estas 18 personas detenidas, entre las que se capturó a tres personas cercanas a este personaje, a este líder criminal”. (Alfredo Valadez Rodríguez/La Jornada).