Por Agencias

Ciudad de México.- El gobierno de Cuba agradeció la ayuda humanitaria enviada este domingo por México en dos buques de la Secretaría de Marina Armada de México (Marina), con más de 814 toneladas de víveres e insumos, ante la crisis que vive la isla por el reciente bloqueo de hidrocarburos que impuso Estados Unidos.

En redes sociales, el embajador cubano en México, Eugenio Martínez Enríquez, expresó su agradecimiento al gobierno y al pueblo mexicano, así como a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que el apoyo ayudará a mitigar los efectos de la “guerra económica” contra la isla.

“Nuestro sincero y profundo agradecimiento al Gobierno de México, a su pueblo y a su Presidenta por la ayuda material que se envía al pueblo cubano. Esta ayuda contribuirá a paliar las consecuencias de la cruel guerra económica contra Cuba”, escribió el diplomático en redes sociales.

Los buques mexicanos transportan alimentos básicos y artículos de higiene; zarparon del puerto de Veracruz y se prevé que arriben a la isla en cuatro días, en reafirmación del compromiso de México con la cooperación internacional y la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad. (Iván Evair Saldaña/La Jornada).