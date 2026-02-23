Por Agencias

Ciudad de México.- Desde hace casi seis años el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dirigido por Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho (abatido este domingo por fuerzas federales), se convirtió en la tercera organización criminal más peligrosa en el mundo, y sus alcances han sido equiparados por autoridades estadunidenses sólo por debajo de la mafia rusa y las Triadas chinas.

De acuerdo con análisis del Gabinete de Seguridad Nacional el CJNG, en territorio nacional generó un «modelo corporativo» -ante el desmantelamiento de estructuras criminales como los cárteles de Sinaloa y Beltrán Leyva- que le permitió extenderse a todo el país, pues su presencia se «vendió» como si fuera una franquicia a grupos locales, como es el caso de la Anti Unión, en la Ciudad de México.

Fuentes del Gabinete de Seguridad señalaron que El Mencho aprendió de los errores de otros jefes de grupos delictivos y su identidad sólo era referenciada con una foto que data de hace 20 años.

De acuerdo con los análisis de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), desde finales de 2018, la organización “fundada en 2011, el CJNG ha crecido rápidamente en tamaño y fuerza y tiene presencia en todo país en asociación con grupos como el cártel del Golfo, y con la facción de Los Chapitos, que vieron mermada su capacidad operativa tras la detención y traslado a Estados Unidos de sus principales líderes regionales y productores de drogas sintéticas.

Según la DEA el CJNG utiliza sofisticadas técnicas de lavado de dinero, rutas eficientes de transporte de drogas y uso de violencia extrema, que han incluido el uso de drones cargados con explosivos.

Sus asociaciones delictivas no sólo se ubican en Estados Unidos y México, sino también en Europa, Asia y Australia, indicaron fuentes gubernamentales.

Para la agencia antidrogas “es uno de los grupos delictivos más poderosos de México y el Departamento de Justicia lo considera una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas, responsable del tráfico de toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína con fentanilo a Estados Unidos, así como de la violencia y la pérdida significativa de vidas en México”.

La DEA ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares a cambio de información que llevara a su detención y lo había colocado como el objetivo número uno.

Rubén Nemesio Oseguera nació en julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, y su organización surgió tras la muerte de Ignacio Coronel Villarreal, en 2010, ya que creó un grupo armado y logístico tras separarse del cártel de Sinaloa.

Con el fallecimiento de Nacho Coronel, El Mencho asumió el liderazgo del grupo y se alió a sus cuñados que operaban en Michoacán para incrementar su poder como grupo dedicado a la producción y trasiego de drogas. (Gustavo Castillo e Iván Evair Saldaña/La Jornada).