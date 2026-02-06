Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Muñoz Cano, informó que la reforma electoral impulsada por Morena no pasará “en automático”. El respaldo de su partido, dijo, dependerá de que se cumplan dos condiciones centrales: menos recursos para los partidos políticos y la ratificación de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

Muñoz Cano reconoció que hasta ahora no existe un documento definitivo sobre la iniciativa, por lo que el tema “se ha manoseado mucho”.

Subrayó que el PVEM se encuentra en fase de análisis ya que el proyecto aún presenta vacíos de fondo. “Finalmente serán los votos de los legisladores del Verde los que darán a la 4T la aprobación de la reforma electoral. Para que sea aprobada tienen que estar las tres partes de acuerdo. Estoy seguro que nos pondremos de acuerdo, pero nuestras propuestas deben quedar plasmadas”, enfatizó.

Explicó que su partido respalda la reducción de financiamiento público a los partidos, siempre y cuando la repartición sea equitativa. En cuanto al tema de las plurinominales, dijo que existen diferentes escenarios y que deberán analizarse paso a paso.

“Primero hay que acordar el tema de los recursos y después avanzar al de las pluris”, sostuvo.

Coincidió con el senador del Verde Manuel Velasco, en que la autonomía del INE debe ratificarse como parte esencial de la reforma. “Queremos ser los principales aliados de la Presidenta de México, pero también garantizar que el sistema electoral conserve las condiciones de estabilidad que ha tenido en los últimos años”, reiteró.

Muñoz insistió en que la bancada del Verde está en una etapa de revisión y que no habrá decisiones precipitadas. “La reforma es muy amplia, más allá de recursos y pluris. Lo importante es que se preserve la confianza ciudadana en las instituciones”, concluyó.