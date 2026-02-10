Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México lleva a cabo las obras de modernización y ampliación de la Autopista Pátzcuaro-Uruapan.

Los trabajos forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; cuentan con una inversión de mil 792 millones de pesos, tienen una meta de 47 kilómetros rehabilitados y el avance actual es de 99 por ciento.

Esta obra beneficiará a 200 mil habitantes con un ahorro de tiempo estimado de 25 minutos. Durante su construcción se han generado 5 mil 376 empleos directos e indirectos.

La ampliación a cuatro carriles, dos por sentido, es parte de la renovación de la Carretera Federal 14D de cuota, Autopista Siglo XXI, Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas.

Ello mejorará la conectividad regional en el corredor turístico y comercial del occidente michoacano, al tiempo que brindará mayor seguridad, principalmente para comunidades que generan actividad productiva.

La autopista cuenta con: ocho entronques, dos puentes, dos Pasos Inferiores de Ferrocarril (PIFCC), un Paso Inferior Vehicular (PIV), dos rampas, un viaducto, una plaza de cobro y 41 cruces.

Forma parte de uno de los ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que anunció la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 9 de noviembre de 2025 en Palacio Nacional.

Asimismo, la obra se inscribe dentro del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030 que desarrolla la SICT para la modernización de autopistas en beneficio de la población y comunidades del país.