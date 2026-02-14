Por Redacción

Altamira, Tamaulipas.- Con el objetivo de dar un acompañamiento en el establecimiento de inversiones en el sur del estado, la Secretaría de Desarrollo Energético suscribió la firma de un Convenio de Colaboración con la empresa CUBICO México.

Dicho acto fue presidido por el secretario Walter Julián Ángel Jiménez, quien explicó que este acompañamiento se da en el marco del otorgamiento de permiso de generación que otorgó la Comisión Nacional de Energía a CUBICO México.

“Esta firma de convenio va ayudar a materializar lo que se está trabajando por parte de CUBICO, y a través de la Subsecretaría de Electricidad y Energías Renovables, hacer la integración de proveedores para tener una mayor interacción de la proveeduría local y toda la derrama económica se quede aquí en Tamaulipas”, explicó.

Asimismo, indicó que se ha desarrollado una comunicación entre gobierno federal, estatal y municipal para que esto se concrete, y sea un polo de bienestar en materia de proveeduría, contratación de talento y el desarrollo integral de la comunidad que estamos construyendo una nueva narrativa de inversión y energía en el estado.

Por su parte, el representante de CUBICO México, José Antonio Soro Ferrer agradeció al Gobierno de Tamaulipas en realizar este tipo de convenios que fortalecerán la relación entre el sector público-privado, para entrar en la matriz de generación eléctrica en Tamaulipas.

Cabe destacar que la CNE otorgó el permiso para la generación de 78 MW a la empresa CUBICO México en Altamira, Tamaulipas.

En la firma de convenio participaron además del secretario Walter Julián Ángel Jiménez, el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, y los representantes legales de CUBICO México, José Antonio Soro Ferrer y Araceli Galván Duque Rivero.