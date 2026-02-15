Por Redacción

Río Bravo, Tamaulipas.– Personal de la Guardia Estatal retiró una cámara de videovigilancia instalada de manera irregular en la colonia Río Bravo, de este municipio, luego de detectar que el dispositivo se encontraba colocado en un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Se consultó con vecinos del sector la procedencia del dispositivo, quienes señalaron desconocer quién colocó el equipo, mismo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.