Ciudad de México.- En una acción realizada por integrantes de inteligencia naval y operaciones especiales de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), fue detenido en el municipio de Nogales, Sonora, Rubén Orlando Nido, “El Nido”, de nacionalidad estadounidense/mexicana e identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y que era buscado por la DEA de ese país.

El Gabinete de Seguridad informó que la detención de «El Nido», fue resultado de «labores de campo y gabinete, y así se pudo concretar la captura el día de ayer, al igual que la de José Raúl Santamaría Arvizu, “El Santa”, señalado como segundo al mando de dicha célula, y a José Román Santamaría Ramírez.

Este grupo delictivo opera en la región de Nogales, Sonora, y se había convertido en uno de los principales objetivos en contra de la producción y tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que durante el operativo, que incluyó cateos a tres inmuebles, se aseguró un arma larga abastecida, cargadores y cartuchos útiles, así como 30 pastillas de color azul con características similares a drogas sintéticas.

Asimismo, fueron asegurados cinco vehículos, once equipos de telefonía celular, cuatro computadoras portátiles, tres tabletas electrónicas y diversa documentación de carácter financiero y administrativo, indicios presuntamente relacionados con las actividades ilícitas de este grupo.

Los detenidos y objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación. (Gustavo Castillo/La Jornada).