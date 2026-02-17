Por Blanca Esthela Hernández D.

Reynosa, Tamaulipas.- A sus 13 años de edad, Iker Alberto Galván Martínez cumplió su sueño de convertirse en Guardia Estatal por un día, al recibir del personal perteneciente a la Delegación Regional Reynosa, diferentes presentes con la estrella de esta corporación policial.

Elementos de la Guardia Estatal y Dirección de Tránsito Estatal fueron los encargados de hacer realidad el sueño del menor de edad, quien desde pequeño ha manifestado su admiración por el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT).

Esta acción, le permitió además de ser miembro honorario de esta corporación, conocer a hombres y mujeres cuya labor le ha inspirado desde la infancia: servir y proteger a Tamaulipas.

Además de recibir un reconocimiento, una playera, un pin, taza, dos gorras y un termo de la Guardia y Tránsito Estatal; el adolescente abordó los vehículos oficiales empleados en la función policial.

De esta manera, la SSPT reconoce el papel de la niñez en la preservación de la paz y a sus integrantes de la Guardia Estatal cuyo trabajo inspira a las generaciones más jóvenes.