Por Redacción

Ciudad de México, México.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), invertirá en Sinaloa 3 mil 603 millones de pesos en infraestructura carretera y educativa.

Durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, comentó que el uso de los recursos se verá reflejado en el Mega Bachetón, la carretera San Ignacio-Tayoltita, el Puente Vehicular Av. Pérez Escobosa, y en la construcción de un Bachillerato Tecnológico en Culiacán.

Respecto a la Conservación de la Red Federal de Carreteras Libres de Peaje, el funcionario federal informó que este año se destinarán mil 271 mdp para intervenir el Corredor del Pacífico y la carretera Mazatlán-Matamoros, así como las Rutas 15 y 40.

Estas obras incluyen pavimentación en 326 km, bacheo en mil 134 km y señalamiento en 2 mil 375 km.

El titular de la SICT anticipó que “estará llegando un tren de pavimentación y ya tenemos un tren rehabilitado para caminos alimentadores”.

Destacó que hay trabajos en proceso en la Ruta 15 en los tramos Tepic-Mazatlán, Los Mochis-Ciudad Obregón y Culiacán-Guasave.

El secretario se refirió a la carretera San Ignacio-Tayoltita que comunica a Sinaloa con Durango. La inversión ascendió a 3 mil 500 millones de pesos (mil 862 mdp en Sinaloa) para el desarrollo de 96 kilómetros, de los cuales 84 km se edificaron en Sinaloa.

El proyecto de dos carriles permite a los usuarios ahorros de 10 horas en el recorrido, el cual se realiza en tan sólo hora y media.

La obra incluye 14 puentes, 3 viaductos y un túnel de 515 metros conocido como “El Duranguense”; desde octubre de 2025 se abrió a la circulación.

Esteva Medina agregó que “contamos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa para la construcción y pavimentación de más de 30 km de cunetas y repavimentaciones”.

En cuanto al Puente Av. Pérez Escobosa en la intersección con la Carretera MEX 15, afirmó que esta obra “inició en agosto del año pasado, tenía fecha contractual para concluir en 2026 y se abrió a la circulación hace una semana; entonces, se construyó en seis meses, realmente un gran esfuerzo de los trabajadores, de la empresa y de los supervisores”.

Actualmente, se trabaja en las laterales para disminuir los problemas de inundación y se amplía la capacidad del drenaje.

La inversión es 405 millones de pesos, cuenta con 811 metros de longitud, dos carriles por sentido y se amplió la sección vial para permitir un mayor flujo vehicular.

Los trabajos generan mil 140 empleos, y se prevé un Tránsito Diario promedio Anual de 33 mil 680 vehículos.

Finalmente, resaltó que, el programa de Infraestructura Educativa contempla para este año la construcción del Bachillerato Tecnológico Plantel Culiacán con una inversión de 65 millones de pesos y nueve aulas. Los trabajos iniciarán en abril próximo y terminarán en seis meses.