Por Agencias

Ciudad de México.- La Embajada de Estados Unidos en México informó este miércoles que fueron levantadas todas las restricciones de seguridad impuestas a su personal tras los hechos del 22 de febrero, cuando autoridades mexicanas realizaron un operativo en el que fue abatido a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho.

En una actualización de la alerta que emitió aquel día, la representación diplomática señaló que “se han levantado todas las restricciones relacionadas con los eventos del 22 de febrero para el personal del gobierno de EU en México” y precisó que tanto la embajada como todos sus consulados en el país “están operando con normalidad”.

Tras el operativo de febrero, la sede diplomática había anunciado limitaciones de seguridad para su personal y ajustes en la operación consular ante los hechos de violencia registrados en distintas zonas. Con el nuevo aviso, Washington da por superada la fase de medidas extraordinarias.

La embajada indicó que los horarios de vuelos han vuelto a la normalidad. No obstante, recomendó que, si un vuelo directo hacia Estados Unidos es cancelado, los viajeros consideren reservar una conexión a través de otra ciudad mexicana o estadunidense. Añadió que no tiene reportes de cierres de carreteras ordenados por autoridades locales.

Asimismo, recomendó a los ciudadanos estadunidenses en México reanudar los niveles estándar de precaución y consultar la alerta de viaje vigente para el país en el portal travel.state.gov para obtener información actualizada.

Entre las medidas sugeridas, pidió verificar con la aerolínea el estado y horario de los vuelos; realizar cualquier cambio de reservación antes de llegar al aeropuerto o prever posibles filas y tiempos de espera adicionales; monitorear los medios locales para conocer actualizaciones; seguir las indicaciones de las autoridades y, en caso de emergencia, llamar al 911.

También aconsejó mantener informados a familiares y amistades sobre la ubicación y el bienestar personal mediante llamadas, mensajes de texto y redes sociales. (Arturo Sánchez Jiménez/La Jornada).