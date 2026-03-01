Por Agencias/Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, luego de agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios, entregó el cuerpo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, a sus familiares.

De acuerdo con el comunicado 114/26, El Ministerio Público Federal señaló que «para tal efecto, se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso».

El Mencho falleció el pasado 22 de febrero cuando era trasladado del municipio de Tepalpa a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, luego de sostener un enfrentamiento con miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), cuando intentaba huir para no ser detenido.

El líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encontraba en una cabaña en el Country Club Tapalpa cuando lo sorprendió el operativo de fuerzas especiales.

Su detención generó cientos de actos violencia, enfrentamientos de militares, guardias nacionales y ataques a miembros de corporaciones policiacas, así como incendios en tiendas de conveniencia y bloqueos carreteros con vehículos incendiados.

Como ‘El Mencho’ resultó herido y a consecuencia de ello falleció en su traspalado para recibir atención médica en Guadalajara, la Defensa lo trasladó a la Ciudad de México y puso los restos a disposición de la FGR, que este sábado los entregó a sus familiares.

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, salió este mediodía del Centro Federal de Investigación Forense de la Fiscalía General de la República (FGR), donde permanecía desde hace cinco días, luego de que fuera reclamado por un representante legal de su familia.

Casi a las 12 horas, dos carrozas fúnebres abandonaron las instalaciones federales, que se encontraban bajo un fuerte dispositivo de seguridad con presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). El operativo se realizó bajo resguardo oficial y sin que las autoridades ofrecieran detalles sobre la identidad del cuerpo.

Minutos después, una de las carrozas se detuvo en una funeraria de García López ubicada en General Prim y Versalles, en la colonia Juárez.

En días previos, la FGR informó que recibió un escrito presentado por quien se acreditó como representante jurídico de familiares de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, en el que se solicitó la entrega de los restos. “Con relación a la situación que guarda el cuerpo de Rubén N, la FGR señala que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega”, indicó la institución en un comunicado. (La Jornada/Redacción).