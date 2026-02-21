Por Redacción

Tampico, Tamaulipas. -La Guardia Estatal atendió un reporte por intento de suicidio en el municipio de Tampico, luego de recibir una alerta del C5.

El incidente ocurrió en el puente que conecta a los estados de Tamaulipas y Veracruz, donde un adolescente de 16 años intentó atentar contra su vida.

Al arribar al lugar, los elementos de la corporación encontraron a un grupo de ciudadanos que ya se encontraba conteniendo al menor para evitar que volviera a ponerse en riesgo.

Lo anterior permitió que las autoridades intervinieran de manera oportuna para salvaguardar la integridad del adolescente que intentaba acabar con su vida.