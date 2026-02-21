Por Blanca Esthela Hernández D.

Tampico, Tamaulipas.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, reafirmó el compromiso institucional con el desarrollo estratégico del estado al encabezar la ceremonia de graduación del Diplomado en Guía de Turistas Especializados en Tamaulipas: Patrimonio Cultural, Historia y Naturaleza, programa que consolida la vinculación entre la academia y el sector público para fortalecer la cadena de valor del turismo.

El acto protocolario, realizado en el Centro Universitario Sur, contó con la presencia del secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Benjamín Hernández Rodríguez; del director del COTACYT, Julio Martínez Burnes; y del director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UAT,

Octavio Herrera Pérez, además de alcaldes, directores de turismo municipales y autoridades universitarias.

Durante su mensaje, el rector destacó que la graduación no solo marca la conclusión de un proceso académico, sino el fortalecimiento de la profesionalización, la identidad regional y el desarrollo sostenible de Tamaulipas.

Señaló que formarse como guía de turistas implica asumir la responsabilidad de interpretar la memoria colectiva, narrar la historia con rigor, explicar el patrimonio con respeto y proyectar la riqueza natural con conciencia.

Cabe destacar que este diplomado se desarrolló del 8 de septiembre de 2025 al 8 de febrero de 2026, con la participación de 29 personas provenientes de Ciudad Victoria, Jaumave, Tula, Mier, Altamira, Ciudad Madero, Tampico, Reynosa, Matamoros, Camargo, El Mante, Gómez Farías y Soto la Marina.

El programa profundizó en temas como historia regional, procesos socioculturales, patrimonio tangible e intangible, arte, arquitectura, festividades, gastronomía, flora, fauna y diversidad cultural, así como en técnicas de interpretación del patrimonio y atención profesional al visitante.

Además, el diplomado fue coordinado, impartido y evaluado por especialistas de la UAT con base en la NOM-08-TUR-2002, además de contar con la opinión técnica otorgada por la Secretaría de Turismo federal para la acreditación conforme a la normatividad vigente.

Por su parte, el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que esta graduación acredita a 29 nuevos guías especializados preparados bajo la norma oficial mexicana que regula el desempeño profesional de los guías de turistas en el país, lo que garantiza estándares de calidad, responsabilidad y certeza para el visitante.

Afirmó que el turismo no puede improvisarse, sino construirse con conocimiento, técnica y sensibilidad; y reconoció, además, la articulación entre el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Tamaulipas como un modelo de colaboración indispensable para fortalecer la competitividad del destino.

Con la entrega de constancias, la UAT reafirma su compromiso de seguir impulsando programas académicos pertinentes, vinculados al territorio y orientados a fortalecer la profesionalización del sector turístico y la proyección responsable del patrimonio cultural y natural de Tamaulipas.