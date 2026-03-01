Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La vocería de la SSP informó que las utoridades atienden reporte sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Panorama con Vallecitos en la colonia Ampliación Linda Vista de Victoria.

De acuerdo con los primeros reportes, testigos escucharon detonaciones y observaron un vehículo en el área, indicó la corporación.

Sin más detalles sobre la persona herida con proyectil de arma de fuego, la vocería indicó brevemente que elementos de seguridad estatal mantienen recorridos y vigilancia en la zona.