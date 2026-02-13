Por Agencias

Ciudad de México.- Luego que el congresista republicano Carlos A. Giménez arremetió contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al señalarla como “una marioneta de la dictadura (sic) de Cuba” -esto por su posición por la presencia en México de la activista anticastrista Rosa María Payá-, el subsecretario para América del Norte de la cancillería mexicana, Roberto Velasco, dejó en claro que México no busca la confrontación con actores de Estados Unidos, pero sí que se respeten sus decisiones y el principio de no intervención.

En redes sociales, el alto funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió a los dichos que el congresista estadunidense hizo contra la mandataria mexicana por los cuestionamientos de Sheinbaum Pardo a la presencia en México de Rosa María Payá Acevedo, ciudadana estadunidense de origen cubano, una abierta activista anticastrista y hoy comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Claudia Sheinbaum fue elegida democráticamente por México. Nuestra política exterior es soberana y se basa en principios históricos. Como le expresé personalmente, no buscamos confrontación, pero sí el respeto a nuestras decisiones y a la no intervención. Seguimos abiertos al diálogo constructivo”, señaló Velasco frente a las declaraciones expresadas, también en su cuenta de X por Giménez.

El congresista republicano posteó esta mañana un mensaje en contra de la jefa del Ejecutivo mexicano en el cual -sin arrobarla- acusó: “Queda claro que Claudia Sheinbaum es nada más que una marioneta de la dictadura en #Cuba, manejada por agentes castristas que están saqueando a #México. Las calumnias de Sheinbaum contra la líder opositora Rosa María Payá expone su preocupante colaboración con el régimen”.

Luego que ayer La Jornada publicó que la hoy comisionada de la CIDH -promovida para ese cargo por la administración de Donald Trump, bajo el respaldo del secretario de Estado, Marco Rubio- ha realizado en meses recientes visitas de carácter no institucional a México para reunirse con sectores de la derecha local, sin que haya constancia de que buscara reunirse con autoridades mexicanas ni de que tuviera alguna misión oficial en el país

Una de sus estancias ocurrió el 22 de enero, cuando participó en el foro Cuba y América Latina, seis décadas de autoritarismo, organizado en la Ciudad de México por la Universidad de la Libertad, fundada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, y patrocinado por el Centro Ricardo Salinas Pliego.

Interrogada al respecto en su mañanera de ayer, la presidenta Sheinbaum Pardo sostuvo: “No deberían -si vienen a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- militar a favor de una u otra causa, sino solamente a revisar, de acuerdo a quejas en los casos”. A la par, aseguro que tras conocer esa información, solicitó a la SRE un informe sobre este caso en particular. (Emir Olivares y Arturo Sánchez/La Jornada).