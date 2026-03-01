Por Agencias
Irán.- El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, murió a los 86 años, informaron la televisión estatal iraní y la agencia de noticias estatal IRNA sin dar más detalles sobre la causa y anunciaron 40 días de duelo.
«El gran pueblo de Irán, el líder supremo de Irán, Jamenei, falleció», reza el comunicado.
Las agencias de noticias iraníes Tasnim y Fars también confirmaron la muerte del líder, reportó este sábado el medio Al Jazeera.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró anteriormente que Jamenei había muerto en una operación conjunta estadunidense-israelí contra Irán. (Sputnik/Ap/Xinhua).
