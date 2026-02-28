Por Agencias

Ciudad de México.- El ataque de Estados Unidos e Israel lanzado este sábado contra Irán desató fuertes reacciones internacionales, que oscilan desde el respaldo a la desaprobación, con gran inquietud frente al riesgo de una escalada regional.

RUSIA

Rusia denunció los ataques contra Irán como una «peligrosa aventura» que amenaza a Oriente Medio con una «catástrofe». Según su cancillería, la acción busca «destruir» al gobierno iraní «que se ha negado a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo».

La cancillería rusa acusó a Washington y Tel Aviv de “ocultarse detrás” de preocupaciones sobre el programa nuclear de Irán mientras en realidad buscan un cambio de régimen.

ONU

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, dijo que los ataques solo provocan «muerte, destrucción y sufrimiento humano».

OMÁN

El canciller Badr Albusaidi, que ejerció como mediador entre Washington y Teherán, dijo estar «consternado» porque «las negociaciones activas y serias fueron nuevamente socavadas».

«Insto a Estados Unidos a no dejarse arrastrar más. Esta no es su guerra», añadió.

TERRITORIOS PALESTINOS

El movimiento islamista palestino Hamás afirmó que la operación de Estados Unidos e Israel «constituye un ataque directo contra toda la región, así como a su seguridad, estabilidad y soberanía».

LÍBANO

Líbano no aceptará verse «arrastrado» al conflicto con Irán, afirmó su primer ministro, mientras las autoridades temen una implicación del Hezbolá proiraní.

«Reitero que no aceptaremos que nadie arrastre al país a aventuras que amenacen su seguridad y su unidad», declaró Nawaf Salam en la red social X.

UNIÓN EUROPEA

En una declaración conjunta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, ambos dirigentes, pidieron «la máxima moderación» a todas las partes y «garantizar la seguridad nuclear».

FRANCIA

El presidente Emmanuel Macron advirtió que la escalada en torno a Irán es «peligrosa para todos» y «debe cesar». También pidió una «reunión urgente» del Consejo de Seguridad de la ONU.

REINO UNIDO

El gobierno británico instó a evitar que la situación «degenere en un conflicto regional más amplio».

ESPAÑA

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, expresó su rechazo a «la acción militar unilateral de EU e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil», pero también «las acciones del régimen iraní».

SUECIA

La ministra de Relaciones Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, llamó a «la moderación» y a un «retorno inmediato a las negociaciones diplomáticas» en una región «ya de por sí tensa».

NORUEGA

El ministro Relaciones Exteriores de Noruega dijo que el ataque presentado por Israel como «preventivo» no se ajusta al derecho internacional porque «un ataque preventivo supone la existencia de una amenaza inminente».

PAÍSES BAJOS

«Países Bajos llama a todas las partes a actuar con moderación y a evitar cualquier nueva escalada. La estabilidad en la región es esencial», señaló el jefe de la diplomacia Tom Berendsen en X.

AUSTRALIA

El primer ministro, Anthony Albanese, mostró su respaldo a la acción estadunidense. «Desde hace mucho tiempo se reconoce que el programa nuclear iraní constituye una amenaza para la paz y la seguridad mundiales», escribió en X.

UNIÓN AFRICANA

La Unión Africana (UA) hizo un llamado a la «moderación, a una desescalada urgente y a un diálogo sostenido».

«Cualquier nueva escalada corre el riesgo de agravar la inestabilidad mundial, con graves consecuencias para los mercados energéticos, la seguridad alimentaria y la resiliencia económica, en particular en África», advirtió el presidente de la Comisión de la UA, Mahamud Ali Yusuf.

CHINA

China advirtió este sábado contra cualquier nueva escalada en Oriente Medio y pidió el «cese inmediato» de la violencia después que Estados Unidos e Israel lanzaran en la jornada ataques contra Irán, que ha respondido con misiles.

«China pide el cese inmediato de las acciones militares, insta a evitar una mayor escalada de las tensiones y alienta la reanudación del diálogo y las negociaciones para mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio», señaló la cancillería china.

También señaló que «la soberanía nacional, la seguridad y la integridad territorial de Irán deben ser respetadas».

BRASIL

Brasil expresó el sábado su «profunda preocupación» por los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con una amplia ofensiva de misiles.

«El gobierno brasileño condena y expresa su profunda preocupación por los ataques», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

«Brasil exhorta a todas las partes a respetar el derecho internacional y a ejercer la máxima contención para evitar una escalada de las hostilidades y garantizar la protección de la población civil y de la infraestructura civil», añadió.

IRAK

El ministro de Asuntos Exteriores de Irak, Fuad Huseín, expresó este sábado su rechazo a la «escalada militar»; en referencia a la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán y advirtió que «la guerra no resuelve los problemas».

Huseín ha mantenido una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, al que le ha trasladado su «firme postura contra la escalada de las operaciones militares», explicó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

La guerra no puede ser una vía para resolver los problemas. El diálogo y la desescalada es la mejor fórmula para afrontar las crisis de una forma que se preserve la seguridad y la estabilidad de la regió, añadió.

URUGUAY

Uruguay expresó este sábado su extrema preocupación por los ataques y represalias en Oriente Medio y el riesgo que la escalada representa para la paz y la seguridad regional y global.

«El gobierno de Uruguay expresa su extrema preocupación por los ataques militares contra Irán por parte de los Estados Unidos e Israel, así como la respuesta militar iraní, que incluye objetivos en los territorios de sus países vecinos», indicó la cancillería en un comunicado​​​.

CHILE

El Gobierno de Chile condenó los ataques de Estados Unidos, Israel e Irán en Oriente Medio, e hizo un llamado a detener la violencia y asegurar a la población civil.

«Chile expresa su preocupación por la grave escalada militar en el Medio Oriente y condena los ataques contra Irán perpetrados por Estados Unidos en conjunto con Israel, así como la respuesta del régimen iraní contra Israel y países del Golfo», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado​​​.

El ejecutivo señaló que estas acciones pueden tener «consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional, en un contexto regional altamente tensionado». «Chile hace un llamado a detener la violencia, asegurar la protección de la población civil y reitera su firme compromiso con la no proliferación nuclear», agregó. (Afp, Ap, Europa Press, Sputnik/La Jornada).