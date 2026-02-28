Por Agencias

Ciudad de México. México expresó este sábado su “profunda preocupación” por los recientes acontecimientos en Medio Oriente y lanzó un llamado urgente a todas las partes involucradas para que privilegien la vía diplomática y se abstengan del uso de la fuerza, con el fin de preservar la paz y la estabilidad en la región.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores exhortó a evitar una mayor escalada del conflicto, al advertir que sus consecuencias humanitarias y sus efectos sobre la población civil y la estabilidad global podrían ser graves.

“En apego a nuestros principios constitucionales de política exterior y a la convicción pacifista de nuestro país, exhortamos a evitar escalar más el conflicto”, señaló la dependencia federal. Asimismo, reiteró la necesidad de resolver las controversias mediante el diálogo y la negociación, como mecanismos fundamentales para la solución pacífica de disputas.

La SRE subrayó que México mantiene su postura histórica en favor del respeto al derecho internacional y la solución pacífica de las controversias, en consonancia con los principios establecidos en la Constitución.

En el ámbito consular, la dependencia informó que las embajadas mexicanas en Medio Oriente permanecen atentas a la situación y en contacto continuo con las y los connacionales que residen o transitan en la región. El objetivo, indicó, es proporcionarles la asistencia consular que requieran ante el contexto de tensión. (Arturo Sánchez Jiménez/La Jornada).