Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Asociación México Igualitario, Mercurios Espinoza del Ángel, advirtió que pese a los avances legales en materia de diversidad sexual y de género en Tamaulipas persiste una falta de voluntad política y administrativa para garantizar la igualdad real en la vida cotidiana.

El activista señaló que aunque las leyes contemplan el reconocimiento de derechos, en la práctica las manifestaciones de la sociedad civil han comenzado a ser ignoradas por autoridades municipales y estatales.

“Se vislumbra un panorama incluso de riesgo y retroceso en el reconocimiento de los derechos”, alertó.

Espinoza del Ángel puso como ejemplo el caso del Registro Civil en Veracruz, donde se decidió atender trámites de manera administrativa sin necesidad de juicio de amparo, liberando carga de trabajo y reconociendo derechos de la comunidad. “Eso mismo podría replicarse en Tamaulipas, pero no hay voluntad”, lamentó.

El presidente de México Igualitario reveló que ya se han sostenido conversaciones con el coordinador del Registro Civil en Tamaulipas, Mauro, pero hasta ahora no se ha dado un paso en esa dirección. “Prefieren gastar tiempo y recursos en responder demandas de amparo que al final van a perder, en lugar de liberar el tiempo para atender otros trámites de la sociedad en general”, criticó.

Para Espinoza del Ángel, la urgencia está en que las autoridades locales reconozcan lo que ya está en la ley y eliminen prácticas discriminatorias que obligan a la comunidad a recurrir a amparos. “La igualdad real no depende solo de reformas, sino de voluntad administrativa y de respeto cotidiano”, subrayó.