Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Estaréis enterados que el próximo año habrá de renovarse el ejecutivo en diez y siete estados, la diputación federal y unos dos mil ayuntamientos, proceso que pondrá a prueba la hegemonía de Morena después de tantísimos escándalos, pleitos “fraternos”, rapiñas por cargos administrativos y de elección, y desde luego la presunta influencia de grupos al margen de la ley, como en Tequila Jalisco donde sabéis que el ex alcalde Diego Rivera Navarro fue detenido y procesado por indiscutibles razones de complicidad y participación delictiva.

En el caso anterior hay detalles que despiertan dudas en la ciudadanía cuyo gozo se fue al pozo ya que después de celebrar el acontecimiento con baile y toda la cosa, enfrenta de nuevo el miedo considerando que la sustituta Lorena Marisol Rodríguez Rivera es del mismo “chiquero” del ex edil, aunque lo más grave es que Rosa Icela Rodríguez la recomendó, según declaración del gobernador Pablo Lemus. (Se confirma la creencia del columnista de que la secretaria de Gobernación estorba por su inutilidad, al régimen de la Transformación. Y ni modo que sea invento).

El partido en el poder controla 23 entidades, incluida la CDMX, y lo realizado en algunas que estrenarán ejecutivo el 27 no son para aplaudir: Sinaloa, Guerrero, Campeche, por ejemplo. En otras Morena “anda de la greña” con eso de que no apoyará candidaturas producto del nepotismo. En este sentido destaca Zacatecas literalmente escriturada a nombre de los hermanos Monreal Ávila: Ricardo, David y Saúl, el primero que ya gobernó, el segundo que gobierna y el tercero obsesivamente dispuesto a gobernar contra la opinión de Doña Claudia quien rechaza la sucesión monárquica al igual que la mayoría parlamentaria cuyos efectos se observarán hasta el 2030.

De manera que en estados morenistas que irán a las urnas el 6 de junio del 27 no existe garantía plena de triunfo: Sinaloa que con Rubén Rocha Moya no ha logrado superar el alto índice de violencia provocado por el crimen organizado, principalmente “chapitos” y “mayitos” que pese a la presencia tumultuaria de tropas siguen afectando la cotidianeidad. Y es que está científicamente comprobado que el citado profesionista de 76 años que no es doctor en medicina sino en ciencias sociales y viudo desde 2016, no puede con el paquete, aun así, se mantiene y al parecer llegará hasta el final del mandato gracias a que el supremo gobierno no escatima recursos para llevar algo de tranquilidad a la aterrorizada población.

También está Campeche donde Layda Sansores desde la gubernatura está convertida en reina del protagonismo negativo; pelea con todo mundo, especialmente con periodistas algunos de los cuales sufren los rigores de los “destrampes” característicos de la dama de carnavelesco vestir, singular presencia y ochenta añitos cumplidos. A ella, maestra normalista y psicóloga, le gusta llamar la atención y lo logra fácilmente. Ha sido senadora en dos ocasiones, diputada federal y alcaldesa de Álvaro Obregón en la CDMX. Entre sus últimas “hazañas” está el enfrentamiento con los diputados locales de su propio partido quienes la acusan de persecución política por no aprobarle ciertos caprichos presupuestales. Y desde luego lo que califican de venganza contra José Alberto Abud Flores, ex Rector de la Universidad Autónoma de Campeche al que encarceló por presunta distribución y posesión de drogas, resultando al parecer inocente, motivando, sin embargo, el respectivo “golpe de estado” sustituyéndolo por Fanny Guillermo Maldonado la madrugada del anterior 13 de enero. Para fortuna a Layda resta poco tiempo en el cargo. La pregunta es, ¿repetirá Morena o regresará el PRI impulsado por el dirigente nacional, ex gobernador y actual senador Alejandro Moreno Cárdenas?.

¿Y qué tal Guerrero donde Evelyn Salgado Pineda hace lo posible por heredar la gubernatura a su padre Félix, de no muy agradable reputación, quien no quita el dedo del renglón después de su fracaso en 2021?. Total que el partido creado por AMLO se las verá morenas el año que viene…Le digo, mortificaciones no faltan.

SUCEDE QUE

El Secretario Estatal de Educación mueve hilos en busca de nuevo nombramiento. La razón principal, dicen, es que ya no soporta las presiones y ocurrencias del dirigente Arnulfo Rodríguez Treviño además de “la grilla” acostumbrada que lo rodea. El problema es que Miguel Ángel Valdez García “le tira muy alto” aprovechando la creciente rumorología en el nivel autónomo y superior de la enseñanza en la entidad…Mientras tanto Morena insiste en reclutar priistas arrepentidos premiándolos con cargos importantes. Es el caso de Bladimir Martínez Ruiz quien surge de sus propias cenizas.

Y hasta la próxima.