Por Agencias

Tapachula, Chiapas.- Un presunto líder de la pandilla “Sureños” del Barrio 18 de la Mara Salvatrucha de origen salvadoreño acusado del asesinato de diez personas, entre ellas seis mujeres, fue detenido durante un operativo en esta ciudad de la frontera con Guatemala, informó la Fiscalía General de Chiapas.

Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la FGE, detalló que la captura de César Oswaldo “N”, alias “El Pupito” o “el Sniper”, forma parte de los trabajos de seguridad fronteriza y del intercambio de información a través del Centro Antipandillas Trasnacional (CAT) con los países de Centroamérica.

“Esta persona tiene múltiples antecedentes penales y múltiples órdenes de captura, es un peligroso delincuente que estaba viviendo en Tapachula y fue localizado”, expresó.

Llaven Abarca abundó que el centroamericano fue entregado a las autoridades del Instituto Nacional de Migración para su inmediata deportación y enfrente la justicia en El Salvador.

De acuerdo con su historial criminal, el detenido también es señalado del delito de extorsión y terrorismo por ataques con explosivos a la población civil, a elementos de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Justicia de El Salvador.

En septiembre pasado la FGE fortaleció la coordinación con autoridades migratorias y de Centroamérica a través del CAT, lo que ha permitido la detención de al menos una docena de extranjeros deportados desde Estados Unidos que contaban con antecedentes penales y órdenes de aprehensión en sus países de origen.

Según los datos de la FGE, entre 2025 y 2026 han sido detenidos ocho salvadoreños, dos guatemaltecos y un hondureño, por delitos de homicidio, pandillerismo, estafa, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas e incluso terrorismo.

El INM cuenta son un sistema biométrico con acceso a bases de datos de otros países que permite la plena identificación de las personas, y trabajan con dicha dependencia para que el Ayuntamiento de Tapachula -ciudad en la que se estiman más de 60 mil migrantes varados- tenga acceso a ella para cuando haya extranjeros detenidos por diversos delitos en esta ciudad. (Edgar H. Clemente/La Jornada).